Weekend trionfale per la Quero-Chiloiro: 5 cinture dei sassi e podio nazionale

La boxe tarantina protagonista su tre fronti: terzo posto in Coppa Italia Giovanile e dominio a Matera. Successo anche per il pro Magrì a Santa Marinella

Fine settimana da incorniciare per la boxe tarantina, con la Quero-Chiloiro protagonista su tre fronti diversi. Il risultato più prestigioso arriva da Roseto degli Abruzzi, dove la rappresentativa pugliese, con i due giovani talenti tarantini Nicholas Acquaro e Lorenzo Tramontano, ha conquistato il terzo posto nella Coppa Italia Giovanile, alle spalle di Sicilia e Toscana.

Ma è a Matera che la scuola pugilistica ionica ha fatto il pieno di successi, conquistando ben cinque delle ambite “cinture dei sassi” nella manifestazione “L’angolo del pugile”. Davanti a un pubblico gremito, i pugili della Quero-Chiloiro hanno dominato la scena: Marco Vezzoli (élite 70 kg), Antonio Palmitesta (under 19 65 kg), Vittorio Ardito (under 17 66 kg), Mattia Scarano (60 kg) e Samuele Del Gaudio (under 15 57 kg) hanno tutti portato a casa la vittoria.

A completare il trittico di successi, la vittoria del professionista Francesco Magrì sul ring di Santa Marinella. “Questi risultati testimoniano la qualità del lavoro che svolgiamo quotidianamente in palestra”, ha commentato il tecnico Cosimo Quero. “Dal settore giovanile ai professionisti, la nostra scuola continua a sfornare talenti e a ottenere risultati di prestigio”.