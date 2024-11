Incidente sul nuovo tratto stradale SS 172: un’auto si ribalta

Un sinistro avvenuto durante un sorpasso in direzione Taranto. Intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri

Nella mattinata di oggi, venerdì 29 novembre, poco dopo l’alba si è verificato un nuovo incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Il sinistro sarebbe avvenuto sulla nuova corsia della SS 172 in direzione Taranto, riaperta solo lunedì scorso, durante una fase di sorpasso, quando una delle auto avrebbe tamponato l’altra, causando il ribaltamento di uno dei veicoli.

Sul luogo dell’incidente sarebbero intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure ai feriti, le cui condizioni non sarebbero ancora note. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli avrebbero provocato rallentamenti e code sulla nuova tratta stradale, causando disagi alla circolazione. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.