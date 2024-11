Taranto affonda nelle classifiche, FdI: “Risultato fallimentare dell’amministrazione Melucci”

“Hanno pensato solo a salvaguardare le proprie posizioni di rendita, gettando fumo negli occhi dei cittadini con un’incessante azione di comunicazione e di bombardamento mediatico”

“Dopo quasi diciotto anni di governo del centrosinistra, Taranto continua a scivolare nelle classifiche sulla qualità della vita, come evidenziato dall’ultimo rapporto annuale sull’Ecosistema urbano. Questo declino è attribuibile all’amministrazione del sindaco Rinaldo Melucci e al Partito Democratico, che ha governato la città anche prima della sua elezione, durante le giunte precedenti”.

A dichiararlo sono i Consiglieri comunali FdI del Comune di Taranto, Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano.

Il centrosinistra ha dimostrato di saper preservare le proprie posizioni elettorali attraverso una gestione superficiale della cosa pubblica, mentre la comunità si ritrova a fare i conti con le conseguenze di anni di inadeguatezza politica e mancanza di una visione chiara per il futuro della città.

Invece di affrontare le sfide con serietà, i rappresentanti politici “hanno pensato solo a tirare a campare per salvaguardare le proprie posizioni di rendita convinti di poter continuare a sopravvivere in eterno in questo modo, gettando fumo negli occhi dei cittadini con un’incessante azione di comunicazione e di bombardamento mediatico”.

L’Amministrazione di Taranto ha presentato il progetto “Ecosistema Taranto”, ma i risultati concreti sono stati deludenti, con l’unica iniziativa tangibile riguardante la raccolta differenziata, che ha portato più danni che benefici. “Hanno però pensato ad ammaliare i tarantini parlando di una ‘città resiliente’ e di una ‘transizione giusta’, dicendo di perseguire gli obbiettivi dell’AGENDA 2030 senza mai andare in profondità delle questioni, senza mai spiegare di concreto cosa volessero intendere e cosa stessero realizzando”, aggiungono Vietri e Toscano.

Oggi, le associazioni di categoria stanno raccogliendo firme per protestare contro il degrado cittadino, mentre i lavoratori degli appalti comunali vivono nell’incertezza riguardo al rinnovo dei contratti. “Una città che non decolla ma che anzi affonda è il risultato fallimentare dell’amministrazione Melucci e di questi lunghi anni in cui il centrosinistra e il Pd in particolare hanno governato Taranto”, conclude il gruppo Fdi.