Trasferta a Cisterna: in palio punti preziosi per la Gioiella Prisma

Sabato 16 novembre, in diretta su RaiSport, Taranto cerca il riscatto dopo la sconfitta contro Perugia

Sabato 16 novembre, alle 20:30, RaiSport trasmetterà in diretta la partita tra la Gioiella Prisma Taranto e Cisterna, un incontro che si preannuncia ricco di emozioni. Cisterna arriva alla sfida con grande slancio, avendo ottenuto due vittorie e una sconfitta contro Milano: una in casa contro Padova e l’altra in trasferta contro Modena, risultati che evidenziano la solidità del team.

Il coach Guillermo Falasca può contare su un roster ben bilanciato, con Baranowicz in regia e l’opposto Théo Faure, attualmente tra i migliori realizzatori del campionato, che ha messo a segno 28 punti nell’ultimo match. Completano la squadra i centrali Nedeljković e Diamantini, i martelli Bayram e Ramón, e il libero Pace. La Gioiella Prisma Taranto è attualmente a una lunghezza di distanza dai pontini in classifica e nella scorsa stagione ha vinto entrambi gli scontri diretti.

Dopo una sconfitta contro la fortissima Perugia, Taranto cercherà di riscattarsi, sfruttando la buona prestazione finale come motivazione per affrontare questa sfida con determinazione. Cisterna vorrà mantenere il proprio slancio positivo, mentre la Gioiella Prisma Taranto punterà a dimostrare il proprio valore e conquistare punti preziosi in trasferta.

Marco Rizzo, libero della squadra, ha dichiarato: “Arriviamo bene all’appuntamento con Cisterna. Siamo tornati in palestra carichi e pronti per preparare al meglio questa partita, che considero importante per entrambe le formazioni. In questi incontri ci sono punti cruciali in palio. Come ripeto sempre, dobbiamo concentrarci sulla nostra metà campo ed esprimere il miglior gioco possibile. Sarà presente anche un buon numero di tifosi a sostenerci; la loro presenza è fondamentale per noi, quindi siamo felici che stiano arrivando numerosi a Cisterna e faremo del nostro meglio per regalare una bella soddisfazione al nostro pubblico e alla Società.”